В «Норникеле» подвели производственные результаты за девять месяцев 2021 года

В третьем квартале компания увеличила объёмы производства металлов, что особенно заметно на фоне предыдущего отчётного периода. За последние три месяца по сравнению с прошлым кварталом на 55% увеличен выпуск никеля - до 50,58 тысячи тонн. Производство палладия выросло на 9%, до 598 тысяч тройских унций. Производство платины - на 8%, до 145 тысяч тройских унций. Производство меди увеличено на 42%, до 115, 62 тысячи тонн.

Напомним, что в прошлом квартале из-за подтопления на руднике «Октябрьский» были заморожены работы сразу на двух рудниках – «Таймырском» и «Октябрьском». На последнем работы были полностью возобновлены к середине мая, а «Таймырский» восстановлен на 85%, завершить процесс планируется к началу декабря.

Норильская обогатительная фабрика после обрушения галереи в феврале вышла на 93% от плановой мощности. На полную мощность фабрика заработает к декабрю.

«С учётом прогресса по восстановлению производственных мощностей Норильского дивизиона мы подтверждаем прогноз производства никеля и меди в рамках заявленного диапазона на 2021 год. При этом ожидается, что уровень производства металлов платиновой группы пройдёт по верхней границе», - сообщил старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.