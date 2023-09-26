В октябре Центробанк презентует новые банкноты в 1000 и 5000 рублей

Обновлённые банкноты будут иметь больше защитных элементов, нежели новые купюры в 100 рублей. Цветовая палитра останется прежней.

Ранее в Центробанке сообщали, что экспертными группами было предложено более 30 объектов для обновлённых купюр этих номиналов, но окончательный выбор мы узнаем на презентации. На тысячной купюре могут появиться Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, река Волга. А на пятитысячной - дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Но, что именно будет изображено на банкнотах, станет известно только на презентации.

Также в ведомстве добавили, что в 2024 году будет выпущена обновлённая купюра в 500 рублей. Она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу.