В расцвете цен

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ассоциацию «Теплицы России», дефицит роз сейчас наблюдается во всём мире: часть плантаций уничтожили ещё в начале пандемии. При этом цены импортной продукции примерно на 60% выше, чем год назад. В основном это связано с тарифами на авиаперевозки и высокой себестоимостью выращивания цветов в Кении. Заказы на импорт из–за этого снизились в разы.

К этому добавились проблемы в Нидерландах, где выросли тарифы на газ и себестоимость производства цветов также увеличилась. В результате многие теплицы приостановили процесс выращивания до тёплого сезона, отмечает «РГ». Это означает, что импортные цветы в ближайшее время, скорее всего, будут поступать в Россию в меньших объемах и по солидным ценам.

Однако и цена на отечественные цветы также будет выше, чем в прошлом году. На стоимость влияет общая экономическая ситуация — опережающая инфляция, повышение ставки Центробанком, рост тарифов на газ и электроэнергию. Часть издержек по закупке дорогих цветов ляжет на оптовиков, снизив процент и прибыли, а часть компенсируется торговой наценкой в рознице.

В сервисе «Русский букет», помимо прочего, указывают на ослабление рубля и на то, что в 2021 году возник кризис на логистическом рынке. На составляющие букетов фиксируют рост цен от 15 до 50%. В частности, больше всего подорожали эустома и эвкалипт, меньше всего — ирисы и гвоздики. Российские розы стали дороже на 20%, как и цветы из Эквадора, а вот кустовые розы из Нидерландов — на 30%. По прогнозам сервиса, цена свежих поставок к мартовским праздникам подскочит ещё на 10–15%.

По данным «Теплиц России», 82% цветов на российском рынке — импортные. Исторически основными поставщиками свежих цветов в Россию были Нидерланды, Колумбия, Кения и Эквадор. В структуре импорта свежих срезанных цветов в 2020 году 63,3% приходилось на розы, 20,8% — на хризантемы, 14,4% — на гвоздики, 0,8% — на лилии, 0,3% — на орхидеи и 0,4% на прочие цветы. В самой России работает 18 тепличных хозяйств, основной их продукт — розы (95% объема), затем следуют герберы (3%), хризантемы (1%) и всего 1% приходится на остальные позиции. Объём выращиваемой продукции в 2021 году составил 360 млн стеблей роз, 9 млн гербер и 4 млн хризантем.

Норильск подорожание, естественно, тоже коснётся. Вернее, оно уже произошло, говорят представители цветочного бизнеса, и было бы неверно ожидать, что цены на срезные цветы могут упасть, тем более учитывая сложную логистику до нашего города.

– Дорожают не столько сами цветы, сколько их доставка, — говорит владелица одного из популярных цветочных салонов. — С декабря–января цена поднялась на 10–15%.

– Конечно, на импорт напрямую влияет курс доллара, так что и закупочные цены колеблются. В среднем цветы с сентября прибавили 50 рублей за штуку, крупные букеты — 200–300 рублей. Хотя основную наценку даёт доставка: цветы в город возят только самолётами. Так что, учитывая топливную составляющую, скачком мы не удивлены, — поясняют в другом салоне, — к 8 Марта цена вновь поднимется.

И тем не менее норильчане цветы продолжают брать — снижения спроса большинство опрошенных нами представителей цветочного бизнеса не заметили, а вот предпочтения горожан существенно изменились: если раньше уходило много дорогих букетов, то сегодня всё чаще берут что–то попроще, а значит, подешевле.

– Покупатели бывают разные: кто–то не изменяет себе, останавливаясь на дорогостоящих растениях, а кто–то снижает планку. Мы заметили эту тенденцию и стараемся предоставить такой выбор людям, — рассказывает хозяйка одной из торговых точек.

– У нас работают три точки, и мы видим разницу в востребованности ассортимента. Например, в Центральном районе роскошные букеты уходят легче, чем в Талнахе, хотя, конечно, и там покупатели находятся, — даёт комментарий менеджер очередного цветочного салона. — В целом горожане любят баловать друг друга цветами — я бы не сказала, что спрос падает, хотя цена, конечно, растёт, и к праздникам — особенно быстро.

В салоне отмечают, что больше всего удорожание касается растений, поступающих из Кении. Ко всему прочему этот нежный товар в Норильск поставляет лишь одна компания, и её ценовая политика отражается на всех цветочных точках города. В целом если в прошлом году тюльпаны можно было взять за 80–100 рублей, то в этом — за 150–200; розы — по 350–400 рублей за штуку против 150–200 рублей полгода назад.

Но, вопреки соображениям экономики и экономии, цветы норильчане продолжают любить и покупать. Даже поверхностный опрос сотрудников торговых точек показывает: тюльпаны расходятся как горячие пирожки, ближе к 8 Марта ожидается прибытие мимоз. А значит, в Международный женский день мужчины вновь порадуют своих дам настоящими весенними цветами. Чего бы им это ни стоило.