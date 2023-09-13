В региональном центре «Мой бизнес» возобновили выдачу заёмных средств для действующих предпринимателей

В региональном центре «Мой бизнес» возобновили выдачу заёмных средств по паспорту «Стандарт» для действующих предпринимателей, которые не входят в категорию социальных или начинающих. Процентная ставка по этому продукту – от 6 до 8,5%. Предприниматели могут получить заём до 5 млн рублей на приобретение, ремонт, модернизацию основных и пополнение оборотных средств. Максимальный срок займа составляет 36 месяцев.

«Льготные микрозаймы – это одна из форм государственной финансовой поддержки. На микрозайм по паспорту «Стандарт» могут рассчитывать компании и предприниматели, работающие в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, образование, строительство, сфера культуры, здравоохранение. Полный перечень опубликован у нас на сайте в разделе «Микрофинансирование», – рассказывает руководитель отдела экономического анализа регионального центра «Мой бизнес» Анна Афанасьева.

С начала текущего года льготные микрозаймы получили почти 230 предпринимателей на общую сумму 512 млн рублей. Такая поддержка возможна благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Узнать подробнее о микрофинансовых продуктах и оставить заявку на получение заёмных средств можно на сайте мойбизнес-24.рф или по телефону 8-800-234-0-124.