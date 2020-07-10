В России могут изменить размер штрафов для водителей

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей. Об этом «РИА-Новости» сообщил руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов.

По мнению авторов инициативы, наказание за проезд на красный свет должно оцениваться не в 1 000, а в 5 000 рублей. Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас за это правонарушение штрафуют на 2 000 рублей.

«За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода», – заявил Пётр Шкуматов.

Штрафы за превышение скорости в населённом пункте представители организации оценили в 2 500 рублей (за 40–60 км/ч) за повторное нарушение – 5 000. За 60 км/ч в населённом пункте – 5 000 рублей либо лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев, за повторное нарушение – 15 тысяч рублей.

Вне населенного пункта за превышение на 40–60 км/ч предлагают штрафовать на 2 500 рублей, более 60 км/ч – на 5 000 рублей.

Также специалисты рекомендовали наказывать на 5 000 рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Кодекс об административных правонарушениях внесли поправки, значительно увеличивающие санкции за нарушение скоростного режима. Они вызвали широкий резонанс и осуждение со стороны автомобилистов. В конце мая в Минюсте заявили, что размер штрафов сохранят на прежнем уровне.