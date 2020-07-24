В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

Он призван стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Об этом пишет газета «Известия».

Саморегулируемые пенсионные организации считают необходимым повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей, чтобы россияне могли возвращать до 52 тысяч ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию. Другой вариант – увеличить лимит до 6% от зарплаты.

Авторы инициативы также выразили мнение, что мотивация для населения добровольно копить средства на будущее недостаточна. Действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год (15,6 тысячи рублей). Он состоит из 4 компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. По словам представителей СРО, вычет не индексировался более десяти лет.