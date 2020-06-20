В России начались испытания «арктического» нефтяного танкера

Судостроительный комплекс «Звезда» сообщил о начале ходовых испытаний «Владимира Мономаха» - первого отечественного танкера типа «Афрамакс» (по классификации AFRA (Average Freight Rate Assessment). Судно предназначено для транспортировки нефти в неограниченном районе плавания, то есть может ходить в любой возможной для навигации точке Мирового океана. Уникальные конструктивные и технологические свойства танкера позволят эффективно использовать его в Арктике.

До спуска на воду головного судна серии «Владимир Мономах» в производстве на достроечном стапеле находилось четыре «Афрамакса», а в феврале 2020 года состоялась резка металла для пятого. Суда строятся для «Роснефтефлота».

Главная цель создания российских «Афрамаксов» - обеспечение гражданского флота страны морской техникой, способной без ограничений работать в местах освоения природных богатств на арктическом континентальном шельфе России. В будущем производство подобных судов позволит стать полностью независимыми от иностранных судостроительных компаний.

«Владимир Мономах» уже прозвали танкером-гигантом. Дедвейт (полная грузоподъёмность) его составляет 114 тысяч тонн, а по размерам он значительно превосходит один из самых больших ледоколов мира «Арктика», длина которого составляет 174 метра. Параметры «Владимира Мономаха»: 250 метров в длину, 44 метра в ширину, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А. Специально разработанное усиление корпуса играет особую роль при использовании «Мономаха» в арктических водах, а защита ото льда и умная навигация являются одними из главных показателей безопасности.

Не менее важна для работы в арктическом регионе и высокая экологичность танкера. Как главная, так и вспомогательная энергетические установки «Владимира Мономаха» могут работать и на традиционном, и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе. За эти качества грузовые судна типа «Афрамакс» получили второе название – «зелёные» танкеры.