В России увеличат максимальный размер пособия по безработице

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 руб. — в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 руб. — в следующие три месяца периода выплаты», — говорится в документе, сообщает РБК. Минимальная величина пособия по безработице в следующем году составит 1,5 тыс. руб.

Напомним, пособие по безработице выплачивается с первого дня признания человека безработным. Первые три месяца он получает от государства 75% среднего заработка на последнем месте работы, но не более максимального размера пособия (в 2022 году, соответственно - не более 12 792 руб.), а в последующие три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. руб.

На максимальное пособие могут рассчитывать те, кто работал на постоянной основе и потерял доход, на минимальное — те, кто прежде не работал, не работал длительное время или был уволен за нарушения.

До пандемии COVID-19 пособие по безработице не превышало 8 тыс. руб., однако на фоне введения ограничительных мер из-за распространения инфекции максимальный размер пособия увеличили до нынешнего. В 2020 году власти также подняли минимальный размер пособия до 4,5 тыс. руб., но в 2021 году вернули до уровня в 1,5 тыс. руб.

Также с 2021 года в России по новой методике рассчитывают минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Их устанавливают на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. Данный показатель ежегодно пересчитывают.

В 2022 году МРОТ вырастет на 6,4% и составит 13 617 руб. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 026 руб., для детей — 11 592 руб., для пенсионеров — 10 277 руб. — 10 277 руб.