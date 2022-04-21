МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России зарегистрировали новую платёжную систему «Hello»

В России зарегистрировали новую платёжную систему «Hello»

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В России зарегистрировали новую платёжную систему «Hello»

В Банке России сообщили, что система уже внесена в реестр операторов платёжных систем.

В России зарегистрировали новую платёжную систему «Hello»

Новая система предназначена для осуществления денежных переводов по России и за рубеж. Оператором новой платежной системы выступает ООО «Хелло». Организация была зарегистрирована в Москве в 2016 году. Однако практически вся компания принадлежит ООО «Лоджгейт менеджмент энд сейлс», а конечным бенефициаром является Альфия Абдурахманова.

В качестве расчётного центра зарегистрирован Транскапиталбанк (ТКБ), а электронная почта организации зарегистрирована на домен золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold).

Фото из открытых источников
21 апреля в 14:20 480
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