В Норильске открылось представительство регионального центра «Мой бизнес»

Безусловно, Норильск как промышленный центр, играющий важную роль в формировании экономики края, не мог остаться без внимания. Малое и среднее предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест, повышению благосостояния и качества жизни, решению социальных проблем. При этом местные бизнесмены и самозанятые вынуждены решать целый спектр специфических проблем, связанных со сложной логистикой, климатическими и экологическими условиями. Как отметил на открытии центра заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов, в Норильске действуют более 106 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Благодаря открытию представительства «Мой бизнес» они смогут решать возникающие проблемы, избежав скитаний по многочисленным кабинетам.

– Для того чтобы отрегулировать механизмы работы нового филиала, нам потребуется от вас обратная связь. Пожалуйста, задавайте вопросы. Специфика Норильска и Арктической зоны необычна для действующей сети, поэтому я, агентство, центр ждём вашей реакции. Помогите нам создать максимально комфортные условия и предусмотреть все нюансы, — обратился к предпринимателям Роман Мартынов.

Для специалистов и руководителей центра открытие представительства в Норильске — долгожданное событие. В рамках национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства» с 2019 года «Мой бизнес» развивает сеть филиалов. На сегодняшний день уже открыто три центра — два расположены в столице края и один в Минусинске. Работают филиалы в Зеленогорске и Железногорске. Также у центра есть 22 представительства в различных муниципальных округах.

– Не скажу, что раньше мы обходили вниманием северные регионы: по итогам 2022 года и первой половины 2023–го мы оказали более 500 услуг для порядка 250 субъектов МСП, самозанятых и физических лиц. За это время выдано 10 микрозаймов. Работа велась, но сейчас мы сделали ещё один шаг навстречу нашим предпринимателям, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора Красноярского краевого центра развития бизнеса и микрокредитной компании Александр Звездов.

Центр «Мой бизнес» выступает проводником между бизнесом и представителями всех органов власти, позволяя предпринимателям сэкономить время, деньги и с максимальным комфортом получить помощь, консультации и услуги. О сервисах, которыми могут воспользоваться посетители центра, рассказала руководитель регионального центра поддержки предпринимательства Анна Пономаренко:

– В первую очередь в «Мой бизнес» обращаются физические лица, которые только планируют открыть своё дело. У них есть идея, но они сомневаются в её жизнеспособности. Они приходят на консультацию к нашим специалистам. Также к нам обращаются самозанятые граждане, субъекты малого и среднего предпринимательства, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В центре предприниматели и самозанятые могут получить консультации по мерам господдержки, регистрации ИП, налогообложению, а также по юридическим вопросам. Специалисты помогут составить бизнес–план, разместить товар на маркетплейсах, принять участие в выставках и обучающих семинарах. Экспортёрам из Красноярского края даже помогут с разработкой сайта на иностранном языке и переводами всевозможной документации. Кроме того, центр выдаёт микрозаймы на ведение бизнеса на сумму до 5 миллионов рублей. В случае если предпринимателю необходимо больше, «Мой бизнес» выступает в роли поручителя для оформления кредита в банке. Подробнее об услугах центра можно узнать на сайте https://мойбизнес–24.рф.

Приём граждан осуществляется по адресу: ул. Кирова, 21, 5–й этаж, кабинет 509.