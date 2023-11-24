В следующем году муниципалитет продолжит поддерживать субъекты предпринимательской деятельности

В том числе, бюджетные деньги направят на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства, в частности, будут выделены на:

– предоставление субсидий вновь созданным двум субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности;

– предоставление субсидий двум субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства;

– возмещение части расходов одному субъекту предпринимательства за потреблённую электрическую энергию;

– возмещение двум субъектам предпринимательства части затрат, необходимых для осуществления деятельности в области народных художественных промыслов, ремёсел, туризма;

– предоставление субсидий одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям, на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

– предоставление гранта в форме субсидии двум субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности;

– предоставление субсидии субъектам МСП и самозанятым гражданам на возмещение затрат, понесённых при осуществлении предпринимательской деятельности;

– организацию обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

Согласовав представленный проект программы, депутаты рекомендовали учесть предлагаемый объём финансирования при рассмотрении проекта трёхлетнего бюджета на сессии местного парламента.