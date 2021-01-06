В следующем году на ТОФ обновят оборудование по рудоподготовке

В компании сообщили, что договор включает поставку мельницы полуизмельчения, двух шаровых мельниц с общей установленной мощностью 36 МВт и двух галечных дробилок серии HP. Также Metso Outotec поставит комплекты запасных и изнашиваемых частей, включая мельничные футеровки, и осуществит шеф-надзор за монтажом оборудования. Поставка оборудования запланирована на 2022 год.

«Модернизация ТОФ — один из приоритетных проектов «Норникеля». Его реализация позволит существенно увеличить объём и эффективность производства. Чтобы добиться этого, мы используем самые современные технологии Metso Outotec», - отметил Сергей Дубовицкий, старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля».

Решения Metso Outotec по рудоподготовке не только энергоэффективны, но и обеспечивают более низкие операционные затраты, помогая достигать максимальной производительности и стабильных показателей извлечения.