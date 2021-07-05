В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июнь

Начальник управления координации производства производственного департамента Борис Дзарданов сообщил, что горнорудные подразделения план по добыче руды и металлов в ней не выполнили. Основная причина отставания - проведение восстановительных ремонтов на руднике «Таймырский», где устраняются последствия повышенного водопритока. Всего в июне горняки добыли 97,4% руды от намеченных показателей. Никеля в ней - 95,2%, меди - 95%.

А горные подразделения предприятия «Медвежий ручей» план по добыче руды выполнили в полном объёме.

Талнахская обогатительная фабрика с планом по переработке руды и выпуску металлов в концентратах справилась. И немалую роль в этом сыграло перераспределение рудопотока, который был переведён на ТОФ с Норильской обогатительной фабрики в связи с остановкой корпуса крупного и среднего дробления.

Норильская фабрика, которая входит в состав предприятия «Медвежий ручей», в связи со снижением переработки вкрапленных руд план по выпуску металлов в концентратах не осилила. Производственное задание выполнено на 84%, никеля в концентратах выдано 92%, меди - 80%.

Медный завод, учитывая непростую ситуацию с сырьём, тем не менее, отработал по своим обязательствам - выполнил план по производству черновой меди и лишь немногим не дотянул до 100% по выпуску электролитной (96%).

Надеждинский металлургический завод успешно завершил месяц по производству файнштейна и металлов в нём.

Транспортники (ПТЖТ и ЦАТК) отработали в полной мере по потребности производственных подразделений.