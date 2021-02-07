В Заполярном транспортном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса проектов стел

Эти знаки обозначают вход в производственные комплексы большого хозяйства ЗТФ, где не так легко сориентироваться, особенно новичкам. Стелы, обозначающие границы производственных комплексов ЗТФ, — это своего рода дорожные знаки. Старые стелы выглядят уже непрезентабельно, поэтому руководством ЗТФ был объявлен конкурс проектов новых стел. В нём приняли участие сотрудники Дудинского морского порта, представители самых разных профессий. Победителями стали четверо работников ЗТФ.

Проект лучшей стелы портового флота предложил моторист–рулевой ледокола «Авраамий Завенягин» Иван Халипов. Работа электромеханика портового флота ЗТФ Ивана Воротняка признана лучшей стелой производственно–перегрузочного комплекса. А для товароперевалочного комплекса выбрали проект, подготовленный руководителем этого подразделения Эдуардом Лебедевым.

Самый богатый урожай собрала оператор ЭВМ портового флота ЗТФ Оксана Чистякова. Сразу четыре из нескольких предложенных ею проектов признаны лучшими: стелы для производственно–перегрузочного и автотранспортного комплексов, общего сервисного центра, а также производственного комплекса малой механизации.