Вклады: несколько важных замечаний

Вклады рассматриваются как один из способов сохранить и даже преумножить капитал. Человек накопил определенную сумму и пока не планирует ее использовать для покупки каких-то вещей. Однако если деньги «оставить под подушкой», со временем они обесценятся. Поэтому нужно искать надежный и эффективный способ их сбережения. Банки предлагают неплохой вариант – вклады.

Они могут быть нескольких видов:

– срочные – договор заключается на определенный срок, после его завершения человек забирает и свои деньги, и проценты, которые были насчитаны за этот период;

– до востребования – банк хранит деньги клиента без обозначения четкого срока завершения действия договора. При этом владелец вклада волен в любой момент снять нужную сумму либо добавить к уже имеющейся свободные деньги;

– накопительные счета – клиент открывает счет и хранит на нем удобную для него сумму, к которой может либо добавлять деньги, либо снимать их в нужном количестве. При этом на зафиксированную на счету сумму ежемесячно насчитываются проценты, которыми можно воспользоваться по своему усмотрению.

Помимо такого деления, специалисты различают вклады по валюте, в которой хранятся деньги: рублевые, долларовые, в евро, юанях и т. д. Есть и мультивалютные вклады, они помогают нивелировать риски, связанные с падением курса валют того или иного государства. Если вас интересуют вклады банковские в евро - поиск предложений банковских вкладов под самый высокий процент выполняйте на сайте Banki.ru.

Размер депозита зависит от нескольких факторов:

– суммы вклада – чем она больше, тем больше насчитываются проценты, кстати, по таким договорам и процентная ставка может быть повышенной;

– срока действия договора – чем он больше, тем выгоднее предложение для клиента. Банкам, в свою очередь, также выгодно сотрудничать с клиентами, которые готовы доверять им деньги на несколько лет;

– действий клиента – снятия либо пополнения счета – банку выгодно оперировать суммой, на которую он может рассчитывать, поэтому любые изменения для него являются определенным риском. Поэтому стабильность в этом отношении может принести клиенту больший депозит;

– капитализации – если владелец вклада не использует депозит, а оставляет его на счету, то к концу определенного периода он может рассчитывать на увеличение суммы процентов, так как они будут основываться на выросшем размере вклада.

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