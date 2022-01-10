Власти региона планируют разместить в этом году облигационный займ

«В 2022 году предусмотрено размещение облигационного займа в сумме 18,7 млрд рублей. Эмиссию государственных облигаций края планируется осуществить с купонным доходом и сроком обращения до 10 лет», - пояснили в министерстве.

Ценные бумаги будут размещены на бирже в целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств региона.

Напомним, краевое Заксобрание приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в декабре 2021 года. Его доходы в следующем году составят порядка 310,1 млрд руб., в 2023 году увеличатся до 317,1 млрд руб., в 2024 году планируется выход на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд руб.