«Норникель» выступил официальным партнёром форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве»

В форуме приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государств — членов Арктического совета, ведущих российских и иностранных компаний, а также научно–исследовательских, общественных и экологических организаций.

В своих выступлениях представители «Норникеля» подчеркнули, что освоение российской Арктики — одна из важнейших стратегических задач, причём добиться максимальной эффективности в освоении этих территорий возможно только совместными усилиями государства и крупного бизнеса.

Андрей Грачёв, вице–президент компании «Норникель» по федеральным и региональным программам, рассказал о деятельности компании в этом направлении: «Мы подошли к новому этапу развития города Норильска. Компания готова взять на себя 50% инвестиций в программу реновации городского жилищного фонда, которая оценивается в 85 млрд руб. Мы с коллегами из Минвостокразвития России и правительства Красноярского края готовим к подписанию новое четырёхстороннее соглашение и комплексный план социально–экономического развития Норильска, включающий мероприятия по развитию жилищно–коммунального хозяйства, социальной, транспортной инфраструктур Норильска, реализации его научного, инновационного и технологического потенциалов, формированию комфортной городской среды. Затраты компании на эти цели могут составить более 65 млрд руб. Формат реализации таких комплексных планов может быть взят в качестве хорошего примера точечного развития территорий в Арктической зоне с участием бизнеса».

Реализация проектов в Арктической зоне требует значительно бОльших капитальных затрат по сравнению с другими регионами и предъявляет более высокие требования к применяемым технологиям. Поэтому для создания социальной инфраструктуры необходимы и стимулирующие меры со стороны государства.

Именно в этих целях в 2019 году по поручению президента Российской Федерации были внесены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие специальные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне.

«Однако вместо мощного инструмента стимулирования инвестиционной активности в Арктической зоне мы получили точечные решения для новых месторождений и нефтегазовых проектов, а также для фактически отсутствующего в этом регионе малого бизнеса», — сказал в своём выступлении статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков.

«В настоящее время «Норникель» активно взаимодействует с Минэкономразвития России, Минфином России и другими профильными ведомствами в части реализации в том числе Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Мы предлагаем предусмотреть возможность применения стабилизационной оговорки в отношении налога на добычу твёрдых полезных ископаемых при заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложения», — сообщил топ–менеджер.

Представители «Норникеля» также подчеркнули, что устойчивое развитие определяет идеологию ведения бизнеса компании. Это подтверждается комплексом мероприятий и программ, направленных на повышение эффективности управления, модернизацию производства и минимизацию воздействия на окружающую среду.

«Сегодня крупному бизнесу, а в особенности тем, кто работает в северных регионах, недостаточно только платить налоги, создавать рабочие места и быть прибыльными. Необходимо брать на себя социальные обязательства, реализация которых не закреплена законодательно, но которые являются важными для благополучного и эффективного развития северных регионов. «Норникель» позиционирует себя как одну из ведущих, с точки зрения социальной ответственности, компаний и готов принимать на себя такие обязательства», — заявил Дмитрий Пристансков.