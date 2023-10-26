Вниманию предпринимателей

1 ноября с 14.00 до 16.00 заместитель руководителя – начальник отдела организационно-правового и кадрового сопровождения агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов проведёт личный приём граждан по вопросам компетенции агентства.

Мероприятие пройдёт в общественной приёмной губернатора Красноярского края по адресу: Ленинский проспект, 21, 1-й этаж.

Предварительная запись ведётся по телефону 46-90-90.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.