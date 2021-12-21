Выплаты «Детям войны» и детям погибших защитников Отечества возрастут

Разработанный по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса законопроект увеличивает размер выплаты с 400 до 500 рублей для жителей края, переживших Великую Отечественную войну 1941–1945 годов в детском возрасте (не достигших 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года), и тех, кто имеет статус «Дети погибших защитников Отечества». Планируется, что увеличенную выплату все они будут получать с 1 января 2022 года.

Как уточнила министр социальной политики Ирина Пастухова, в Красноярском крае количество получателей данной ежемесячной социальной выплаты составляет порядка 108,9 тыс. человек. Для этого в краевом бюджете предусмотрено свыше 631 млн рублей. При необходимости дополнительное финансирование будет предусмотрено при корректировке бюджета.

Депутаты Заксобрания региона единогласно поддержали данный законопроект, который будет рассмотрен на ближайшей сессии в двух чтениях.