За год количество самозанятых в регионе выросло на 80 тысяч

«Секрет востребованности налога для самозанятых – это прежде всего простота регистрации. Чтобы стать самозанятым, нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Мой налог». Регистрация в качестве самозанятого занимает 10 минут. Это очень удобно – не нужно собирать документы, лично посещать налоговую инспекцию. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – рассказал заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Самозанятые, как и прежде, могут обращаться в отделения и представительства регионального центра «Мой бизнес» за различными услугами. Например, в центре помогут составить бизнес-план для соцконтракта, также там можно получить льготный микрозайм по ставке от 6,5 до 8,5% годовых или поручительство по банковскому кредиту.

Кроме того, среди мер поддержки, которыми могут воспользоваться самозанятые в 2023-2024 годах, – обучающие семинары по различным направлениям, консультации по ведению предпринимательской деятельности, содействие в участии в выставках-ярмарках, льготный тариф на рабочее место в коворкингах центров «Мой бизнес». Подробная информация – по телефону 8-800-234-0-124 и на сайте мойбизнес-24.рф.