Замыкать не замыкаясь

В форуме приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания Красноярского края, представители региональных министерств, компании «Норникель», а также учёные, инвесторы и бизнес–сообщества из семи регионов страны.

– Развитие циклической экономики — это перспективное направление, которое мы хотим реализовывать в нашем арктическом городе, — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев, приветствуя участников мероприятия. — Мы хотим стать передовой площадкой, на которой начнут внедрять новые проекты. Муниципалитет совместно с компанией «Норникель» уже движутся в этом направлении: взять, к примеру, уникальную «Серную программу», реализуемую сейчас в городе, наши проекты в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды». Данному направлению мы уделяем большое внимание, вкладываем все возможные ресурсы, чтобы сделать нашу территорию максимально комфортной для проживания. Сегодня мне бы хотелось услышать о тех интересных проектах и тенденциях в утилизации твёрдых коммунальных и бытовых отходов, в озеленении, а также об опыте, который уже имеется у других территорий, чтобы примерить его к нашим условиям и затем использовать в Норильске. Уверен, что на этой сессии мы узнаем о новых разработках, которые можно взять на вооружение, потому как муниципалитет совместно с Агентством развития Норильска и градообразующим предприятием прорабатывают и технические задания, и в целом концепции переработки у нас отходов. Мы стремимся к этому, поэтому я уверен, что в ближайшем времени сможем похвастаться какими–то сдвигами в данном направлении. Главное — у нас есть желание, так что всё должно получиться.

– Мы работаем над двумя очень важными проектами: создание в Норильске экотехнопарка, который должен решить комплекс вопросов по устойчивому обращению промышленных и твёрдых коммунальных отходов, а также индустриального парка, его основная задача — организация мероприятий и площадок по производству различных видов строительных материалов, — обозначил вынесенные на повестку дня вопросы Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. — Почему это так важно для нас и в целом для арктических городов? Мы все прекрасно знаем, насколько сложна логистика и высока себестоимость строительства. Поэтому производство локальных строительных материалов, учитывая, что у нас реализуется комплексный план развития Норильска до 2035 года, — это архиважно для нашего города. Эффект от такого проекта мы видим в том, что впервые в местной истории строительство хотя бы будет не убыточным. Сегодня его себестоимость примерно в два–три раза дороже, чем рыночная цена, то есть строить в Норильске всегда было невыгодно, а сейчас, в условиях нынешней экономики, ещё более накладно. Поэтому те огромные средства, которые выделены компанией «Норникель», а также из федерального бюджета, — это всё история на 10–15 лет, но ведь необходимо строительство не только зданий, но и коллекторного хозяйства, дорог и социальных объектов. Город должен запустить технологии и процессы, которые позволят поставить на ноги такое важное направление, как строительная индустрия. Экотехнопарк и индустриальный парк будут тесно связаны между собой. Мы планируем, что в этой же связке будет и научно–технический центр. Его задача — создавать и опробовать новые технологии. Наша цель — в течение 5–7 лет выйти на строительство новых жилых домов в Норильске, чтобы оно было как минимум не убыточным, а лучше, если и местный бизнес начнёт зарабатывать, чтобы наш город развивался и строился дальше.

Законная поддержка

Своими наработками в ходе стратсессии поделились руководители действующих технопарков в Якутии, Мордовии, Ямало–Ненецком автономном округе, Тюменской области, Красноярске и на Сахалине.

Большинство таких объектов в нашей стране создаются при софинансировании государства. Но есть и примеры технопарков, организованных исключительно за счёт средств частных инвесторов. В любом случае, для создания инфраструктуры для новых производств необходим конструктивный диалог государства и бизнеса.

– Нам важно услышать запрос от арктических территорий, особенно это касается вопросов экологии. Когда мы понимаем, что ввиду климатических и инфраструктурных условий нам нужно ускорять какие–то приоритетные для конкретной территории проекты, мы готовы рассматривать такие инициативы отдельно, в том числе в рамках арктических законопроектов. Я зафиксировал уже порядка семи таких запросов, — рассказал Георгий Арапов, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. — Природоохранное законодательство сегодня стремится к тому, чтобы упростить работу компаниям, занятым переработкой отходов, и предоставить им дополнительные льготы.

В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса презентовали перспективные инициативы в сфере циклической экономики. Речь шла в частности о производстве полиэтилена, полипропилена, отделочных материалов, искусственного камня, малых архитектурных форм, материалов для дорожно–строительной отрасли и многом другом.

Напомним, разработка концепции норильского экотехнопарка началась в конце прошлого года. В идеале это должен быть большой комплекс площадью почти 350 тысяч квадратных метров, предварительное месторасположение — район шлакоотвала Никелевого завода. Экотехнопарк должен перерабатывать порядка 180 тысяч тонн отходов в год: 100 тысяч — от промышленного сектора, 60 тысяч — от жилого и 20 тысяч — от коммерческого. То есть новое предприятие будет способно перерабатывать различные материалы — органику, металлы, резину и многое другое. На выходе также планируется широкая производственная линейка: печное топливо, дорожный материал, металлопрокат, стройматериалы, ПЭТ–гранулы, инертные грунты, и грунт для благоустройства, а также тепло и электричество.

– По нашей оценке, индустриальный парк запустить проще, потому что на нашей территории уже есть компании, которые начали работу по производству локальной продукции, — признался Максим Миронов. — Сейчас нужно определить площадки для них, подвести коммуникации и собрать всё воедино. Мне кажется, что такие проекты могут заработать уже через год. Если говорить про экотехнопарк «Норильск», то это более сложная система, которая серьёзно регулируется законодательством. На его поэтапное создание потребуется два–три года.

Без базы никуда

Индустриальный парк и технопарк тесно связаны между собой, а также с развитием научно–технической базы исследовательских центров, где новые технологии должны после разработки пройти апробацию. Потому в ходе второго дня стратсессии участники обсуждали вопросы трансфера технологий, механизмов развития научно–технического сотрудничества и кадрового потенциала.

– Очень важно наладить взаимодействие научно–технологических центров с компаниями, заинтересованными в реализации проектов циклической экономики, — отметил первый заместитель директора АРН Роман Кулян. — Есть отличные примеры, когда производственно–технологические комплексы создаются непосредственно при компаниях. О практике такого взаимодействия рассказали представители компаний «Красцветмет» и «Газпромнефть». Их научно–технологические центры ориентированы на совершенствование деятельности конкретных предприятий.

Другой пример — Арктический научно–технологический центр Российского химико–технологического университета, который планируется создать в Хатанге. В его задачи входят тестирование технологий и разработка отдельных материалов для сетрификации и дальнейшего применения в Арктике.

Наш Заполярный государственный университет также планирует развивать на территории инженерную школу, это очень важно, потому что ни один высокотехнологичный проект не может быть реализован без технологий и профессиональных команд.