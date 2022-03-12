«Зелёной» экономике зелёный свет

По мнению градоначальника, участие в КЭФ — это возможность как для открытого диалога, так и для налаживания сотрудничества. Ведь форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Традиционно на КЭФ обсуждаются стратегические решения и тенденции в мировой и российской экономике. Одной из приоритетных задач обозначено развитие и освоение Арктики. Уже сегодня Сибирь становится местом, где разворачиваются масштабные проекты. В этот раз участники форума обсуждали вопросы о том, какие существуют горизонты развития Сибири, как перейти к новому качеству жизни и новому уровню экономики. Тема форума «Сибирь: экономика будущего» включает в себя вопросы по развитию ресурсного потенциала территории, охватывающей более половины России. Ключевыми же в повестке значатся вопросы «зелёной» экономики, предполагающей сокращение отрицательного воздействия человека на окружающую среду, ведение экономической деятельности с минимальными рисками для природы.

Глава Норильска выступил с докладом на площадке, посвящённой теме «Промышленность и экологическая трансформация».

Свой доклад он начал с того, что Норильск, являясь моногородом, неразрывно связан с компанией «Норникель», и экология сегодня — одно из приоритетных направлений работы как муниципалитета, так и градообразующего предприятия.

– В этом году в Норильске в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» запланирована реализация нескольких основных мероприятий. В их числе ликвидация несанкционированных свалок, организация деятельности по обращению с отходами, озеленение города, а также создание условий для бездомных животных. В прошлом году было очищено более 17 гектаров территории, вывезено 33,6 тысяч тонн отходов. Кроме того, обустроено более

30 контейнерных площадок в полном соответствии с санитарно–эпидемиологическими требованиями возле жилых домов, игровых и спортивных площадок, общественных и административных зданий и сооружений. Для улучшения экологической обстановки в 2021 году в Норильск завезли грунт и высадили цветы на территории 4,54 гектара. Что касается обращения с бездомными животными, мы заключили муниципальный контракт со специализированной организацией, сотрудники которой в течение прошлого года отловили и взяли на содержание 400 животных. В этом году начнётся работа по проектированию строительства быстровозводимого приюта. На это имеется запрос от жителей, — отметил Дмитрий Карасев.

Глава Норильска подчеркнул, что компания «Норникель», со своей стороны, проводит масштабную работу по улучшению экологической обстановки на территории присутствия. Один из ярких тому примеров — «Серная программа».

«Норникель» – городу и Арктике

— «Серная программа», как известно, не имеет аналогов в мире. Программа предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Мероприятия программы входят в федеральный проект «Чистый воздух». Согласно ей, после 2023 года планируется сократить выбросы в атмосферу не менее чем на 45% по сравнению с 2015 годом, а после 2025 года — почти на 90%, то есть в 10 раз. Стоимость программы оценивается более чем в 300 млрд рублей. Стартовала она в 2020 году и вводится поэтапно.

Ещё одним важным для города мероприятием является проект «Чистый Норильск». С апреля 2021 года в Норильске дан старт десятилетней масштабной программе компании «Норникель» по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий. Компания выделила на этот проект порядка 40 млрд рублей. В феврале текущего года решением Министерства РФ по развитию Дальнего востока и Арктики программа «Чистый Норильск» стала частью федерального проекта «Чистая Арктика», — рассказал Дмитрий Карасев.

Миллиарды рублей за тонны отходов

За весенне–летний период минувшего года в Норильске очистили от мусора почти один миллион квадратных метров земли, собрали и вывезли 247 тысяч тонн строительного мусора и 37 тысяч тонн металлолома. Демонтировано 87 ветхих зданий. Кроме того, собственными силами проведена санитарная очистка ряда промышленных территорий. Работы продолжаются и зимой. В феврале 2022 года предприятие по благоустройству территорий ЗФ «Норникеля» совместно с подрядными организациями одновременно ведёт работы более чем на 15 объектах, расположенных на территориях Надеждинского металлургического завода, Норильского обеспечивающего комплекса, рудников «Маяк», «Таймырский», «Октябрьский», предприятий «Норильсктрансгаз», «Норильскгазпром», НТЭК, «Медвежий ручей».

– Всего в 2022 году планируется демонтировать около 100 объектов, убрать до 400 тысяч тонн мусора и порядка 45 тысяч тонн металлолома, очистить территорию площадью до двух миллионов квадратных метров. В текущем году на мероприятия проекта «Чистый Норильск» компания планирует направить почти шесть миллиардов рублей. Всего же в ближайшие десять лет планируется убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, два миллиона тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома, — подчеркнул Дмитрий Карасев.

Первый и единственный «Наш Норильск»

В составе норильской делегации в работе форума также участвовали заместитель главы города по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов, директор Агентства развития Норильска Максим Миронов, а также директор Фонда целевого капитала «Наш Норильск» Анна Макуха.

Анна Макуха выступила на тему долгосрочного развития социальной сферы арктической территории России и роли эндаумента, то есть особого целевого капитала некоммерческой организации, сформированный за счёт пожертвований, в этом процессе. Она рассказала, как механизм эндаументов может способствовать устойчивому развитию не только отдельно взятых предприятий, но и целого города.

– Активное участие фонда в КЭФ–2022 говорит о внимании к такому инструменту долгосрочного социального развития, как эндаументы. Мне удалось представить участникам форума полную информацию о том, как фонд «Наш Норильск» помогает развивать социальные направления на территории за счёт полученного дохода от инвестирования, насколько он перспективен для целей социального развития, — отметила Анна Макуха.

Отдельно отмечено, что фонды целевого капитала могут работать с такими системными проблемами, как: отток кадров с территории, улучшение социальной инфраструктуры, повышение уровня образования и здравоохранения. Представленные практики, а также мнения экспертов помогут качественно повысить эффективность работы фонда, привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на развитие нашей территории.

– «Наш Норильск» — первый и единственный Фонд – эндаумент на территории Таймыра, созданный для развития социальной сферы и поддержки НКО Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района. Учредители Фонда — это люди, которые любят Норильск и Таймыр, многое сделали для развития территории. Их пример и репутация помогают фонду расширять круг сторонников и привлекать новые частные и корпоративные пожертвования, — пояснила директор фонда.