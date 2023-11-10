«Зонтичное» поручительство для малого и среднего предпринимательства края
«Зонтичное» поручительство для малого и среднего предпринимательства края
В этом году малый и средний бизнес привлёк под «зонтичные» поручительства кредитное финансирование более чем на 4,5 млрд рублей. Предприниматели за счёт правительственного инструмента господдержки получили на 15% больше финансовой поддержки, чем за аналогичный период прошлого года (более 3,9 млрд).
«Механизм «зонтичных» поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заёмщиков нет собственного залога для банка. Причём они обретают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.