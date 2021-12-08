Сегодня не стало Вячеслава Николаевича Ханжина – настоящей легенды Норильска

Он родился 17 декабря 1931 года в селе Голицыно Пензенской области, в семье учителя-агронома. В 1953 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета. Работал следователем прокуратуры Казачинского района Красноярского края, старшим следователем прокуратуры Норильска. С 1954 года — лектор общества «Знание». В 1956 году заведовал отделом пропаганды и агитации Норильского горкома комсомола. Был редактором молодёжной страницы газеты «Заполярная правда». Его стихи публиковались в газете «Заполярный вестник», в журнале «День и ночь», в сборниках «Мою весну не заметет пурга...», «На рубеже веков», «Дух зимовья».

«Удивительно кроткий и добрый человек, - так отзываются о нём друзья и знакомые. – Ценитель искусства, любитель поэзии, театра. Сам факт его появления на мероприятиях, открытиях выставок, был негласным «знаком качества», высокой оценки труда, и даже некоторым испытанием для организаторов. Свидетель многих событий в истории города, он имел право на экспертное мнение».

С 1960 по 2000 год Вячеслав Ханжин работал судьёй Норильского городского суда. Заслуженный юрист РФ. После окончания судебных полномочий — преподаватель права. В мае 2021-го он уехал из Норильска к дочери в Самару, но до последнего предлагал свою помощь любимому городу: «Дорогие норильчане, седьмой десяток лет я с вами. В суде я больше не служу, в гимназии не работаю. А помочь людям есть большое желание, и оставлять город не хочется. Прошу, обращайтесь ко мне в интернете по юридическим вопросам и за советами. Возможно, кому-то смогу помочь. Ваш заслуженный юрист России Вячеслав Николаевич Ханжин» - такое сообщение в соцсетях видели многие горожане.

Газета «Заполярная Правда», которую он горячо любил, и которой был предан много лет, выражает соболезнования семье и родным Вячеслава Николаевича. Светлая память!