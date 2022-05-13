1 июня в городе начнутся подготовительные работы по ремонту дорог

«В первую очередь работы начнутся на двух участках автодороги Норильск — Алыкель, в районе старого поста ГАИ и Надеждинского металлургического завода. Затем рабочие перейдут на ул. Талнахскую. Эти участки относятся к гарантийным», — пояснил Сергей Бойцов, заместитель начальника «Норильскавтодора».

Также он добавил, что на этот год в планах — отремонтировать дорожное покрытие на ул. Рудной в Талнахе и участок дороги на ул. Октябрьской в Старом городе. Планируется заменить асфальт на ул. Энергетической в Старом городе и Юго-Западной объездной дороге, на участке от заправки до ТЭЦ.

Планируемая площадь работ по тротуарам и бортовым камням — порядка 23,5 тысячи кв. м, по подъездам к дворовым территориям — порядка 27 тысяч кв. м, по проезжей части — порядка 150 тысяч кв. м, это больше, чем в прошлом году.

С наступлением тепла снег на дорогах начал таять, а вместе с ним, как говорят норильчане, и асфальт. «Норильскавтодор» взял данную ситуацию на контроль. Специалисты сделали вырубки образцов асфальта, который был уложен в прошлом году, и отправили в лабораторию в Красноярск. После углублённого химического анализа всех материалов выяснилось, что первая причина разрушения дорожного полотна — это некачественный щебень.

«Качество щебня измеряется его прочностью. «Илан-Норильск» нарушил входной контроль при приёмке материала. А на момент проверки готовой смеси, которую мы производим, некачественный материал распознать уже невозможно. В этом году «Илан-Норильск» обязуется провести более тщательный контроль», — прокомментировал Сергей Бойцов.

Также в столице края сейчас ведутся переговоры по привлечению независимой экспертной организации. Специалисты «Норильскавтодора», конечно, выезжают на объекты, чтобы контролировать процесс, но привлечение сторонней организации позволит осуществлять постоянный контроль. Её представитель сможет следить за технологией укладки, а также фиксировать возможные нарушения.

Кроме того, к августу на территории Норильска планируется запустить ещё один асфальтобетонный завод. Сейчас его демонтируют в Перми и с началом летней навигации отправят в наш город. На земельном участке, где он будет располагаться, уже ведутся подготовительные работы.

«Объём производимой смеси на нашем заводе в среднем составляет 120–130 тысяч тонн за сезон. Новый завод будет немного мощнее», — сообщил замначальника «Норильскавтодора».

В заключении Сергей Бойцов обратился к норильчанам с просьбой сообщать о проблемных участках на дорогах города в отдел оперативного контроля: 43-70-57 (круглосуточно) и в «Норилськавтодор»: 34-77-34 с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.