1 мая — Праздник Весны и Труда

Дорогие норильчане, поздравляю вас с Праздником Весны и Труда – с 1 мая!

Сегодня мы традиционно чествуем тех, кто своей повседневной работой обеспечивает развитие экономики Норильска, его социальной сферы. Тех, чей труд способствует повышению качества жизни горожан, делает её лучше. Спасибо ветеранам и молодым специалистам, только начинающим свою трудовую биографию.

Я убеждён: опираясь на опыт заслуженных тружеников, энтузиазм молодых, готовность каждого из нас работать на благо родного города, мы добьёмся успехов. Ведь всех нас объединяет желание видеть наш общий дом — Норильск — процветающим.

И пусть девиз: «Мир! Труд! Май!» символизирует наше общее стремление к взаимопониманию и согласию, порядку и созиданию!

В этот праздничный день я желаю вам мира и добра, счастья, благополучия и веры в лучшее. Пусть весна заряжает энергией, работа приносит радость, а труд каждого будет востребован и оценён по достоинству!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска