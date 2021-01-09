10 января в городе объявлено днём траура

10 января в Норильске объявлено днём траура в память погибших при сходе лавины на лыжной базе «Гора Отдельная». В этот день в городе будут приспущены все флаги.

Также в день траура телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных программ и передач, а администрации города отменить все увеселительные мероприятия.

Администрация города Норильска, Норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших.