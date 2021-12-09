10 морских барж будут построены для Енисейского речного пароходства

Церемония закладки партии состоялась на Самусьском судостроительно-ремонтном заводе. Общая стоимость контракта — 2 млрд руб.

В мероприятии приняли участие директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов, генеральный директор управляющей компании «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф, исполнительный директор Енисейского речного пароходства (ЕРП) Евгений Грудинов и директор Самусьского судостроительно-ремонтного завода Николай Вдовенко.

Контракт на строительство судов был подписан в мае 2021 года. Серия несамоходных барж-площадок имеет морской класс М-СП 3,5 (лед 30). Их уникальность в том, что в проект были внесены корректировки с учётом пожеланий заказчика. В частности, при сохранении грузоподъёмности уменьшены габариты и вес, что позволит снизить затраты на топливо при буксировке. Длина баржи составит 92 м, доковый вес — 700 т, грузоподъёмность в речных условиях — 3000 т, в морских — 2500 т.

В типовой проект баржи был внесён ряд изменений, чтобы суда могли эксплуатироваться и в морских, и в речных условиях — быть универсальными. «В весенний период мы планируем использовать их на притоках Енисея — Нижней Тунгуске, Подкаменной Тунгуске, реке Большая Хета, выполняя в том числе и программу Северного завоза, а после того, как порт Дудинка и Енисейский залив освободятся ото льда, — в морских условиях», — отметил Евгений Грудинов, исполнительный директор ЕРП.

Согласно условиям контракта, Самусьский судостроительно-ремонтный завод должен передать ЕРП две баржи в 2022 году и по четыре — в 2023 и 2024 годах.

«Новые суда необходимы для реализации масштабных инвестиционных проектов на Таймыре, таких как реновация Норильска, рассчитанная до 2035 года, и реализация «Серной программы» «Норникеля». Они помогут справиться со значительно возросшим грузооборотом», — прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля». Он отметил, что строительство будет финансироваться с привлечением лизинговой схемы Сбербанка, а также с поддержкой Минпромторга России в виде субсидирования процентной ставки.

Увеличение грузопотока связано также с освоением новых месторождений природных ресурсов севера Красноярского края. Технику, оборудование, контейнеры, трубы, насыпные и прочие грузы для реализации новых проектов планируется возить на новых баржах.

«У нас имеется большая потребность во флоте, потому что спрос на речные перевозки в последнее время сильно увеличился и в ближайшее десятилетие будет расти, а пополнения флота в рабочем ядре пароходства давно не было. У Самусьского судостроительно-ремонтного завода был готовый, уже проверенный проект, который мы изучили и немного переработали с точки зрения того, что флот будет эксплуатироваться на Енисее, это позволило сократить сроки реализации. Кроме того, завод расположен в соседнем с нами регионе, и транспортное плечо по доставке готового флота позволило оптимизировать конечную стоимость», — подчеркнула Ольга Ксанф, директор управляющей компании «Норникель-ЕРП».

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод был выбран в качестве исполнителя заказа неслучайно. Сыграли роль и опыт в строительстве подобных судов, и удобное местоположение предприятия. ЕРП будет принимать флот в Дудинке, куда он будет доставлен по Северному морскому пути.

По словам директора Самусьского судостроительно-ремонтного завода Николая Вдовенко, заказ ЕРП — самый крупный за последние 20 лет. Он стал значимым шагом в развитии предприятия. «Контракт, предусматривающий строительство 10 морских барж, позволит на три года загрузить наши производственные мощности практически на 100%. Объём работы очень большой, и мы делаем всё возможное для его скорейшего выполнения: восстанавливаем оборудование и приобретаем новое, полностью укомплектовали штат предприятия и вводим две рабочие смены на заготовительном участке. Перед коллективом завода стоит задача — выполнить заказ качественно и в срок», — рассказал Николай Вдовенко.