11 сентября Норильск проводит в последний путь знаменитого тренера по плаванию Тамару Ильиничну Бурлакову

Она трудилась в родном бассейне со дня его открытия в 1959 году и до 80 лет. Её не стало 4 сентября на 90-м году жизни. В эти печальные дни Тамару Ильиничну с особой любовью вспоминают многие благодарные ученики и коллеги. Она была из знаменитой тренерско-преподавательской бригады Юрия Бурменского и Леонида Зайчика. На своих занятиях Тамара Ильинична научила плавать несколько поколений норильчан - от дошколят до руководителей комбината. Многие северяне получили у нее заряд бодрости и здоровья. За особый вклад в развитие норильского спорта она была удостоена многих званий и наград. Ленинградка, в детстве оказавшаяся в блокаде, Тамара Ильинична стала для горожан примером жизненной стойкости, любви к спорту, здоровому образу жизни и к Норильску, в котором прожила более полувека.

Незаурядная, жизнелюбивая натура, она особенно полюбила тундру, где старалась проводить свободное время, часто брала с собой воспитанников, прививая им любовь к родному краю и к активному отдыху. Многие из них стали известными людьми, которые продолжают нести добро и созидать в нашем городе.

Прощание с Тамарой Ильиничной Бурлаковой состоится на Голиково 11 сентября в 11.30. Светлая ей память и любовь норильчан!