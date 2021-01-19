​Министр экологии края на оперативном совещании затронул проблему с задымлением в Талнахе

С октября прошлого года жители района начали обращаться в администрацию Норильска с проблемой тления отходов на промотвале «Байкал-2000». Постоянный едкий запах и задымление исходят от очагов возгорания, которые постоянно ворошат, посыпают снегом и грунтом.

«Байкал-2000» запланировал окончательно потушить тление до октября текущего года. Но краевой министр экологии Павел Борзых потребовал разобраться с этим до конца текущего месяца.

Также администрация Норильска предложила перенести отвал за пределы населённого пункта, чтобы не доставлять дискомфорт норильчанам.

В завершение экстренного совещания министр поручил «Байкал-2000» представить полный отчёт о ликвидации возгорания, по итогам которого будет проведена проверка.