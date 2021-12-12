12 декабря — День Конституции РФ. Поздравление Дмитрия Карасева
12 декабря — День Конституции РФ. Поздравление Дмитрия Карасева
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации.
Высшая юридическая сила этого документа служит гарантией того, что права и свободы всех граждан нашей страны должны неукоснительно соблюдаться. Каждый из нас как часть цивилизованного общества вправе рассчитывать на достойный уровень жизни и быть уверенным в том, что главный Закон государства защищает интересы граждан.
Регулируя нормы правовой системы, Конституция Российской Федерации позволяет нам с уверенностью выстраивать своё поведение в социальной, экономической, политической и других областях жизни.
Поддерживать неукоснительное соблюдение норм и правил Закона — значит сохранять демократические ценности. В этом, я убеждён, главная задача каждого гражданина и общества в целом.
От всей души желаю вам здоровья и согласия, стабильного развития в профессиональной деятельности и твёрдой уверенности в завтрашнем дне.
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска