12 декабря — День Конституции РФ. Поздравление Дмитрия Карасева

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации.

Высшая юридическая сила этого документа служит гарантией того, что права и свободы всех граждан нашей страны должны неукоснительно соблюдаться. Каждый из нас как часть цивилизованного общества вправе рассчитывать на достойный уровень жизни и быть уверенным в том, что главный Закон государства защищает интересы граждан.

Регулируя нормы правовой системы, Конституция Российской Федерации позволяет нам с уверенностью выстраивать своё поведение в социальной, экономической, политической и других областях жизни.

Поддерживать неукоснительное соблюдение норм и правил Закона — значит сохранять демократические ценности. В этом, я убеждён, главная задача каждого гражданина и общества в целом.

От всей души желаю вам здоровья и согласия, стабильного развития в профессиональной деятельности и твёрдой уверенности в завтрашнем дне.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска