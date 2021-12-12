12 декабря — День Конституции РФ. Поздравление Александра Пестрякова

Уважаемые норильчане, поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников нашей страны — Днём Конституции Российской Федерации!

Больше четверти века минуло с тех пор, как в 1993 году всенародным голосованием был принят высший нормативный правовой акт, вокруг которого выстроена вся правовая система России. Являясь фундаментом прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ обеспечивает развитие демократии и стабильность во всех сферах нашей жизни. Главный Закон страны с момента принятия корректировался, и все эти изменения были поддержаны народом, поскольку направлены на повышение качества жизни россиян и обеспечение выполнения всех социальных гарантий государства. С уважением относясь к нормам международного права, мы в своей жизни, прежде всего, руководствуемся положениями Конституции РФ, ставя во главу угла суверенитет России.

Искренне желаю вам, дорогие норильчане, чтобы самые главные ценности вашей жизни постоянно приумножались, чтобы ваш каждодневный труд служил развитию и процветанию нашей Родины. Здоровья, благополучия и добра вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска