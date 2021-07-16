12 игровых площадок города украсили необычные скульптуры в виде животных

Как рассказал и. о. замдиректора по оперативному контролю и благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Владимир Царев, по инициативе администрации в город привезли 35 таких фигур.

- Среди них крабы, белки, панды, свиньи, тигры и львы. В своей основе фигуры имеют каркас из стеклопластика. Покрытие из цветной резиновой крошки делает их монолитными. Они безопасны и прочны. На зиму их убирать не будут. Предполагается, что к следующей весне первозданный вид сохранится, - сообщил Владимир Царев.

Испортить внешний вид зверюшек могут лишь вандалы, которые уже успели разрисовать некоторые из них. Сами фигуры прочные и прикреплены к полотну на специальный клей, но от рук хулиганов они не застрахованы. Владимир Царев призвал норильчан бережно относиться к скульптурам.

Если горожанам понравятся забавные зверята, то в следующем году их станет ещё больше.

Свои впечатления и пожелания относительно новых архитектурных форм норильчане могут направлять в УЖКХ. Мнения жителей будут учтены при дальнейшей закупке.