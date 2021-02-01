​Сегодня состоялось рабочее совещание Главы города Норильска с Заместителем председателя краевого правительства

Как сообщил по телефону корреспонденту «Заполярной Правды» Дмитрий Карасев:

«Я благодарен краевому руководству за приглашение. Норильск готов к самым тесным конструктивным взаимоотношениям, для меня это в приоритете. В ходе встречи у нас состоялся обмен мнениями. Обсудили реализацию Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 и отдельное внимание уделили соглашению с мероприятиями Комплексного плана до 24 года. Мы предложили следовать в рамках тех договоренностей, которые достигнуты четырьмя сторонами. Считаю, что дополнительные мероприятия, которые запланировал край, целесообразно рассматривать только в рамках переговоров четырёх сторон. Есть четкое представление сторон по плану на 2021-2024 гг. этим нужно заниматься сейчас в приоритете.

Какие-то договорённости без согласия всех четырёх сторон: Федерация-край-муниципалитет-Норникель, здесь на мой взгляд недопустимы. Это и общее правило, и этические нормы. Город открыт к диалогу и заинтересован в скорейшем начале реализации мероприятий соглашения».