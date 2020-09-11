13 сентября — ежегодный единый день голосования

В это воскресенье в России завершатся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 17 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 регионах.

В Красноярском крае сейчас проходит 510 избирательных кампаний в 56 муниципальных районах, муниципальных и городских округах, а также дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва по двум одномандатным избирательным округам: ачинскому и норильскому.

Для участия в дополнительных выборах депутата Заксобрания по Норильскому одномандатному избирательному округу № 21 зарегистрированы пять кандидатов. Четверо из них были выдвинуты политическими партиями, один зарегистрированный кандидат — самовыдвиженец.