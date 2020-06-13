132 менеджера среднего звена «Норникеля» прошли обучение по десятимесячной программе развития руководителей

Программа стартовала в июне 2019 года. В числе её участников — начальники цехов предприятий компании, главные инженеры, их заместители, руководители различных служб, отделов и бюро, производственных и функциональных подразделений. Каждый из них видит перед собой задачу — достичь ключевых показателей в работе, при этом быть мотивированными, развиваться и совершенствоваться. Программа «По пути эффективности» — действенный инструмент по каждому из этих направлений.

Руководитель проектов управления обучения и оценки персонала департамента кадровой политики «Норникеля» Ирина Кулакова рассказала «Таймырскому телеграфу», как возникла программа, и напомнила, что она собой представляет: «У нас уже есть опыт реализации программ развития топ–менеджмента. Затем мы разработали курс для руководителей среднего звена. Был необходим несколько иной подход, ведь речь идёт о специалистах разного уровня. Мы учли предыдущий опыт, современные запросы бизнеса и сформировали программу. Пройти её предстояло 132 менеджерам из Норильска, Красноярска и Мончегорска, которых мы разделили на восемь подгрупп».

Программа подразумевала очную и заочную форму работы. Она содержала модули: «Управление, ориентированное на результат», «Бережливые технологии», «Эффективные коммуникации», «Финансовый менеджмент» и «Управление командой». Параллельно с этим шла межмодульная работа. Участники выполняли тесты, посещали онлайн–тренинги. Последние появились до объявления пандемии, а в режиме самоизоляции приобрели ещё большую актуальность. Ключевым элементом работы, по словам Ирины Кулаковой, стала проектная деятельность. Завершилась она масштабным мероприятием в онлайн–формате. Сейчас в «Норникеле» рассматривают варианты продолжения проекта.