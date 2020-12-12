14–15 декабря состоится Всероссийская научная конференция «Освоение Севера: из прошлого к будущему»

Форум, посвящённый истории промышленного освоения Севера, пройдёт на базе Госархива Красноярского края и будет приурочен к 100–летию открытия норильских месторождений. Организаторы: Санкт–Петербургский институт истории РАН, Государственный архив Красноярского края, издательство «Политическая энциклопедия» («РОССПЭН»). Проект реализуется при поддержке компании «Норникель».

На конференции планируется обсудить широкий круг проблем, связанных с экономическим развитием и политическим значением северных территорий России и строительством новых городов, культурой памяти и музеефикацией этой многогранной темы. Не останутся без внимания и такие вопросы, как роль ГУЛАГа в освоении Севера, судьба коренных народов, экологическая ситуация. На форуме выступят крупнейшие исследователи — специалисты по экономической географии, историки, архивисты, преподаватели вузов, музейщики из Москвы, Петербурга, Красноярска, Сургута, Тюмени, Архангельска, Перми, Норильска и других регионов.

А в Государственном архиве Красноярского края откроется выставка «Освоение Севера в архивных документах», раскрывающая особенности экономического и социокультурного развития северных территорий России в разные исторические периоды. На ней будут представлены уникальные документы из фондов архива Санкт–Петербургского института истории РАН, Госархива Красноярского карая, архива УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, городского архива Норильска.