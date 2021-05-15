15 мая международное сообщество отмечает День климата

В России первой российской нефтегазовой компанией, анонсировавшей климатические цели до 2035 года, стала компания «Роснефть». Документ предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объёме 20 млн т и углекислого газа, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевое рутинное сжигание попутного газа к 2035 году.

Знаковое событие для «Роснефти» - это начало реализации проекта «Восток Ойл», предполагающего освоение крупнейшей в мире нефтегазоносной провинции на Таймыре. Компания намерена реализовать этот проект с низким углеродным следом, составляющим лишь 25% от традиционных показателей, характерных для новых глобальных проектов. Такой уровень будет обеспечен за счёт рационального использования попутного нефтяного газа, создания круглогодичной ветрогенерации, а также благодаря высококачественной ресурсной базе, сообщает портал rosneft.ru.