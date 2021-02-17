15 марта стартует третий этап программы «С кешбэком по России»

Для тех представителей турбизнеса, кто не успел совершить тестовую транзакцию в период с 1 по 7 февраля текущего года и подать заявление о присоединении к программе до 22 февраля, выделен дополнительный период с 16 по 21 февраля для совершения тестовой транзакции и с 1 по 8 марта для подачи документов.

Для третьего этапа условия программы остаются прежними:

- период проживания в гостинице, отеле или хостеле должен быть не менее двух недель;

- размер кешбэка составит 20% от стоимости тура (но не более 20 тыс. рублей за одну операцию по карте);

- оплата должна быть совершена картой платёжной системы «МИР»;

- тур должен быть приобретён на официальном сайте программы.

«Программа туристического кешбэка была запущена в августе 2020 года для того, чтобы побудить российских туристов больше путешествовать на территории страны. Сейчас на федеральном уровне идёт подготовка к новому этапу. Планируется, что в программу войдет традиционный отдых на майские праздники и часть летнего сезона», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.