150 миллионов рублей заложено в бюджете города на ремонт проездов ко дворам

Как рассказал Сергей Бойцов, заместитель начальника МКУ «Норильскавтодор», здесь продолжается подготовительный этап работ. Уже была проведена геодезическая съемка, которая позволила определить объём работ, поставить метки для срезов устаревшего покрытия и подсыпки провалов. Если позволят погодные условия, в ближайшее время начнётся асфальтировка - с учётом отметок, которые обеспечивают отход воды.

Помимо территории на улице Бегичева, планируется произвести ремонт проезда к придомовой территории в Талнахе рядом с седьмой гимназией и домом номер 48 на ул. Комсомольской. Не останется без внимания и Оганер, где отремонтируют участок дороги вблизи дома 11 на ул. Югославской. Общая площадь работ составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Администрация Норильска заключила шесть муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение перечисленных работ.

Цикл работ по ремонту проезда на ул. Бегичева подрядчик планирует завершить до 1 июля. Территории в Талнахе и Оганере должны быть готовы к 30 сентября. Но стоит понимать, что коррективы может внести погода.