1540 тонн снега вывезено из Норильска за последние сутки

Метель добавила работы дорожным службам города. За предыдущие сутки (с 08.00 6 декабря до 08.00 7 декабря) на улицы Норильска и его районов выходило по 64 единицы техники в смену. Работа велась в две смены по 12 часов, чтобы обеспечить круглосуточную очистку. За это время из всех районов вывезено 1540 тонн снега.

Сегодня подрядные организации продолжают работы по очистке улично-дорожной сети Норильска, сообщили в администрации города. Управляющие компании также не прерывают расчистку подъездных путей к многоквартирным домам.