Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Николая Уткина

Дорогие коллеги, норильчане, земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём металлурга, Днём компании и 70–летием Норильска!

Наш город — один из лучших в Сибири! А для его жителей — самый любимый! Именно любовь к родным местам объединяет людей разных поколений и профессий. Геологи и учёные, горняки и металлурги, учителя и врачи, строители и газовики... Во все времена они были примером профессионализма и мужества, успешно осваивая и развивая промышленные горизонты Арктики.

Все мы понимаем, что жизнь и благополучие нашего города, как и региона в целом, напрямую связаны с результатами нелёгкого труда металлургов. Производство металлов остаётся ведущей отраслью тяжёлой промышленности в стране, а «Норникель» — гарантом стабильности и надёжности. И в этом огромная заслуга самих работников, чей ежедневный труд обеспечивает успех и процветание компании.

Для города 70 лет — это этап, когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. «Норникелем» успешно реализуется не имеющий аналогов в мире экологический проект — «Серная программа». Дан старт масштабному строительству жилых домов, поликлиники, детских садов и школ, ледовой арены, бассейна... Одним словом, создаются все условия для достойной и комфортной жизни норильчан.

От всей души благодарю каждого из вас за вклад в развитие Норильска, за преданность этому краю и стремление быть частью его истории, которую сегодня мы создаём вместе! Желаю вам процветания, благополучия, счастья, мира и новых достижений!

Николай Уткин,

старший вице–президент ПАО «ГМК «Норильский никель» — руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала