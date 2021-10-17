17 октября — День отца. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые отцы!

Я очень рад, что теперь в российском календаре есть такой праздник, как День отца, а значит, появился ещё один повод напомнить дорогому родителю, что его ценят и очень любят.

Отец — это глава семьи, к нему приходят за советом, опираются на его сильное плечо. Папа всегда стоит за спиной своих детей, мужественно защищая и оберегая их. Я не понаслышке знаю, как не просто быть отцом: быть одновременно добрым и строгим, смешным и серьёзным. Папа, как и мама, воспитывает и учит своих детей, помогает определить установки и взгляды, прививает жизненные ценности. Ваш вклад в воспитание детей невозможно переоценить.

Я желаю вам, чтобы колоссальная сила и энергия, которые вы вкладываете в своих детей, всегда вам возвращались. Пусть ваша душа всегда будет молода, здоровье крепким, а дети будут радовать своими успехами. Помните, что вы — пример для своих детей, и они вас очень любят. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска