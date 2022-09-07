17 сентября в Талнахе пройдёт экологический субботник «Чистые Игры»

Неравнодушных к заботе о природе горожан ждут в центральном парке Талнаха. Сбор и регистрация с 11.30 до 12.00. Весь инвентарь организаторы выдают на месте. Особенность акции состоит в том, что её участники смогут не только помочь родному городу стать чище и красивее, но и побороться за призы от КДЦ им. Вл. Высоцкого. Для победы нужно набрать как можно больше баллов, начисляемых за собранный и сданный с учётом требований раздельного сбора мусор, интересные находки, дополнительные активности. Важную роль играют очки, набранные в мобильном приложении за «чекины» и фотоохоту.

Участники игры объединяются в команды от двух до четырёх человек. Можно зарегистрировать команду или присоединится к ранее созданной команде. На сбор мусора и доставку его на склад отводится один час. Все участники, установившие мобильное приложение, смогут видеть свой рейтинг во время игры.

Для регистрации и участия необходимо скачать на телефон мобильное приложение CleanGames для Android или iOS. Дополнительная информация по телефонам: 8-913-525-67-40 (Евгения), 8-913-496-37-40 (Мария).