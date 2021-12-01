18 молодых талантов получили именную премию главы Норильска

В этом году молодёжная премия главы города присуждена 18 лауреатам: за высокие достижения в области образования отмечены по два лауреата первой, второй и третьей степеней; за достижения в науке вручены три премии; в области культуры и искусства отличились трое юных норильчан, ставших в этом году лауреатами и дипломантами городских, региональных, краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Кроме того, три премии вручены призёрам спортивных соревнований разного уровня, ещё три — руководителям и лидерам молодёжных общественных объединений и организаций, активистам школьного и студенческого самоуправления, внёсшим существенный вклад в развитие общественной жизни молодёжи. Премия лауреатов первой степени составляет 15 тысяч рублей; второй — 10 тысяч рублей, а третьей — 5 тысяч рублей.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что с удовольствием вручает эту награду каждому, кто её достоин:

- Мне приятно видеть молодых ребят с активной жизненной позицией, целеустремлённых, ежедневно совершенствующихся и уже зарекомендовавших себя в спортивной, образовательной и социальной деятельности. Своими достижениями вы не просто развиваете себя, но и «заражаете» своих сверстников, способствуя приумножению умственного и творческого потенциала нашего города. Благодаря вашим успехам о городе знают далеко за его пределами.

Он также выразил надежду, что по окончании обучения в вузах стипендиаты вернутся в родной город и будут работать на предприятиях муниципалитета или Заполярного филиала «Норникеля», помогая развиваться Норильску.

Отметим, что за всю историю премии, а это без малого 20 лет, лауреатами стали 344 человека. А кандидатами на её присуждение — 1055 молодых талантов, многие из которых сегодня трудятся в структурных подразделениях администрации города и ЗФ «Норникеля».