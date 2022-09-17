18 сентября с 04.00 в Талнахе будет временно прекращено движение всех видов транспорта

Движение автобусов по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок будет осуществляться по следующим объездным направлениям:

– маршрут № 22и: по установленному маршруту до остановочного пункта «Улица Федоровского, д. 19», далее по улицам Федоровского, Маслова, Диксона, Таймырской и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 23: по установленному маршруту до остановочного пункта «Школа № 30», далее по улицам Бауманской, Спортивной, Диксона, Таймырской, от остановочного пункта «Площадь Горняков» до остановочного пункта «Площадь Горняков» по установленному маршруту, далее по улицам Таймырской, Диксона, Спортивной, Бауманской и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 24: в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Площадь Горняков», далее по улицам Таймырской, Диксона, Маслова, Федоровского и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Улица Федоровского, д. 19» далее по улицам Федоровского, Маслова, Диксона, Таймырской и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 26к: в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Площадь Горняков», далее по улицам Таймырской, Диксона, Спортивной, Бауманской и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту без изменений;

– маршрут № 27к: по установленному маршруту до остановочного пункта «Улица Федоровского, д. 19», далее по улицам Федоровского, Маслова, от остановочного пункта «Поликлиника» до остановочного пункта «Улица Федоровского» по установленному маршруту, далее по улице Федоровского и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 30к: по установленному маршруту до остановочного пункта «Школа № 30», далее по улицам Бауманской, Спортивной, Диксона, Таймырской, от остановочного пункта «Площадь Горняков» до остановочного пункта «Площадь Горняков» по установленному маршруту, далее по улицам Таймырской, Диксона, Спортивной, Бауманской и далее по установленному маршруту.