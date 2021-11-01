18 заявок поступило на конкурс по разработке эскизов въездных знаков Большого Норильска
18 заявок поступило на конкурс по разработке эскизов въездных знаков Большого Норильска
Напомним, конкурс был объявлен Агентством развития Норильска (АРН). Своё видение навигационных знаков могут предложить дизайнеры, архитекторы, художники из разных городов страны. Уже поступило 18 заявок, в числе заявившихся – восемь студентов Строгановки.
Арт-объекты, которые установят на въезде в районы города (Центральный, Талнах, Кайеркан, Оганер) и посёлок Снежногорск, должны быть выполнены в единой стилистике и при этом подчёркивать уникальность конкретной территории.
При разработке форм въездных знаков участникам творческого состязания нужно будет учесть климатические особенности Норильска (ветровые и снеговые нагрузки, низкие температуры и прочее), предусмотреть архитектурное освещение и места для фотозон.
Форэскизы авторы должны представить до 15 ноября (включительно), законченные проекты — до 10 декабря.
Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн руб. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой входят представители администрации города, АРН, проектного офиса «Норникеля» и эксперты, имеющие соответствующий опыт работы и реализации проектов на территории северного города.
Итоги конкурса станут известны в конце декабря.