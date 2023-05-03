188 тысяч жителей края сделали свой выбор при голосовании за благоустройство

Больше всего голосов в общую копилку Красноярского края поступило от жителей Красноярска, Лесосибирска и Минусинска. В Норильске на момент публикации приняли участие в голосовании 6387 жителей.



Голосование проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, продлится оно до 31 мая.



Как проголосовать?



Перейдите на платформу https://24.gorodsreda.ru/ , авторизуйтесь через «Госуслуги» и оставьте свой голос за выбранную территорию.

Вы также можете проголосовать через приложение волонтеров, которые работают в эти дни в общественных местах. Узнать волонтера можно по синей ветровке и бейджу.

#зпнорильск #заполярнаяправда #газетанорильск #норильск #талнах #кайеркан #оганер #новостинорильска