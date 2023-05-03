МАУ ИЦ «Норильские новости»

188 тысяч жителей края сделали свой выбор при голосовании за благоустройство

188 тысяч жителей края сделали свой выбор при голосовании за благоустройство

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188 тысяч жителей края сделали свой выбор при голосовании за благоустройство

188 тысяч жителей края сделали свой выбор при голосовании за благоустройство

Больше всего голосов в общую копилку Красноярского края поступило от жителей Красноярска, Лесосибирска и Минусинска. В Норильске на момент публикации приняли участие в голосовании 6387 жителей.


Голосование проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, продлится оно до 31 мая.

Как проголосовать?


Перейдите на платформу https://24.gorodsreda.ru/ , авторизуйтесь через «Госуслуги» и оставьте свой голос за выбранную территорию.

Вы также можете проголосовать через приложение волонтеров, которые работают в эти дни в общественных местах. Узнать волонтера можно по синей ветровке и бейджу.

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3 мая в 14:20 550
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