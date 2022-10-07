19 брендированных северобусов вышли на линию

«Северобусы начали курсировать во всех районах города, – рассказал советник главы Норильска Алексей Яковлев. – От остальных автобусов они отличаются более мощным двигателем, большим количеством электронных систем помощи водителю, количеством посадочных мест, увеличенным до 30. В каждом северобусе смонтировано восемь внешних и внутренних камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности пассажиров и подсчёта пассажиропотока. В салонах установлено по два монитора, где транслируется социально значимая информация и познавательный контент. Есть голосовое информирование о приближающихся остановках. Во всех северобусах установлены валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, которые заработают до конца года».

Северобусы – часть реализуемой городской администрацией и Агентством развития Норильска (АРН) транспортной реформы. Её ключевым элементом станет новая экономическая модель, предусматривающая переход на брутто-контракты. Прибыль перевозчиков будет зависеть не от количества перевезённых пассажиров, а от качества оказываемых услуг. Таким образом, больше не будет невыгодных маршрутов.

«Единым заказчиком всех городских перевозок станет муниципалитет. При выполнении прописанных в контракте условий, перевозчик будет получать вознаграждение в полном объёме, – пояснил директор АРН Максим Миронов. – Оценивать работу перевозчиков будет независимый внешний оператор. В автоматическом режиме он сможет следить за соблюдением расписания и маршрута движения каждого автобуса, чистотой в салоне, технической исправностью транспортного средства и всего оборудования. Он же будет вести подсчет вошедших и вышедших пассажиров, контролировать оплату проезда. Контракты с перевозчиками – как муниципальным, так и частными – планируется заключать не на год, а на более длительный срок, поэтому перевозчики окупят вложения, связанные с оборудованием автобусов необходимыми техническими средствами».

Внедрение новой транспортной модели начнётся летом 2023 года и завершится в 2024 году.

Напомним, что перезапуск системы общественного транспорта в Норильске начался в прошлом году с замеров зимнего и летнего пассажиропотоков и большого опроса горожан. На основе полученной информации были сформированы предложения по корректировкам маршрутов и графиков движения автобусов, размещению остановок. С начала транспортной реформы автобусный парк МУП «НПОПАТ» пополнили уже 39 новых автобусов, включая «Северобусы», а к 2028 году будет закуплено свыше 200 единиц транспорта. В разных районах города установлено 16 тёплых остановочных павильонов, к концу года их будет более 35, а всего за период реформы – не менее 100. Частью транспортной реформы стала разработка айдентики общественного транспорта. Фирменным знаком брендируют все новые автобусы, тёплые остановочные павильоны, а также поступившие в продажу на автовокзалах Центрального района и Талнаха пластиковые транспортные карты, являющиеся не просто электронным кошельком, но и своеобразным сувениром.