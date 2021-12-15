19 декабря в Музее Норильска открывается выставка детского новогоднего костюма «Ёлочка с иголочки»

К 170-летию швейной машины Zinger музей устраивает праздник кройки и шитья, накрахмаленной марли, снежинок из мишуры, бумажных корон и картонных заячьих ушей. В выставке-сюрпризе для норильчан представлены истории о том, как ярко и весело новогодние утренники в садах и школах проводили дети прошлого, как новогодние костюмы менялись из десятилетия в десятилетие, и из каких материалов создавались самые необычные их элементы. На праздничных снимках гости увидят мальчишек и девчонок в роли зайчат, снежинок и медвежат. Встречаются там и образы героев народных сказок, звездочеты, Мальвины, мушкетеры и даже космонавты. Все они склеивались и связывались, сшивались вручную и на швейных машинах.

Для новой экспозиции из музейной коллекции были отобраны лучшие «представители» швейной индустрии: ножная швейная машина Zinger 1930-х годов, швейная машина «Тула» с ручным приводом, электрическая швейная машина «Подольск 142» и другие. «Ёлочка с иголочки» покажет, чем раньше заменяли пайетки, для чего крахмалили марлю, разбивали на мелкие осколки елочные игрушки, и как из положения выходят сегодняшние взрослые, когда ребенку срочно нужны, например, рога для костюма Малефисенты.

В связи с действующими ограничительными мерами количество посетителей ограничено, вход по пригласительным. Лицам старше 18 лет важно иметь при себе QR-код или иной документ, подтверждающий полную вакцинацию, а также документ, удостоверяющий личность. В Музее Норильска действует масочный режим и социальная дистанция.

Выставка продолжит свою работу для свободного посещения с 19 декабря ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника. В пятницу - с 13.00 до 21.00.